В Самаре с 7 марта будет на два автобусных маршрута больше

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В целях улучшения транспортной доступности Куйбышевского внутригородского района и, в частности, микрорайона «Волгарь», с 7 марта 2024 года запустят два новых автобусных маршрута – № 86, который будет работать по регулируемым тарифам, с предоставлением всех видов льгот, а также маршрут № 85 – он коммерческий и будет функционировать по нерегулируемым тарифам.



Автобусы № 86, работающие по льготной системе, проследуют от поселка Рубежный, далее – через поселки Озерный, Водники в микрорайон «Волгарь». Конечная остановка на этом маршруте – площадь Революции. Отметим, что по пути следования определена и новая остановка общественного транспорта в районе пересечения улиц Осетинской и Виталия Талабаева, где построена поликлиника.



Первый рейс по маршруту № 86 из поселка Рубежный отправится в 07:00, а от площади Революции (в обратном направлении) – в 08:30. Планируется, что последний автобус будет уезжать из поселка Рубежный в 19:00, а от площади Революции в 20:00.



Трасса следования нового автобусного маршрута № 85 проложена от площади Революции через микрорайон «Волгарь». Автобусы поедут по улицам Бакинской и Грозненской до конечной остановки в поселке 113-й километр. Автобусы будут также останавливаться в районе новой поликлиники. В обратном направлении трасса следования соответствующая.



С площади Революции и поселка 113 км автобусы № 85 будут отправляться каждые полчаса, с 07:00 до 20:30.



Кроме того, в режиме пробных рейсов предусмотрены и укороченные маршруты до улицы Грозненской.

Фото: администрация Самары