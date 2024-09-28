В Самаре на Московском шоссе уберут один пешеходный переход

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Чиновники хотят ускорить движение по Московскому шоссе. Для этого уберут «зебру» в районе 10-го квартала Мехзавода — она дублирует надземный пешеходный переход, который открыли еще полтора года назад. Работы на объекте выполнял один из «золотых подрядчиков» региона — компания «СамараТрансСтрой».

В строительство 120-метровой металлоконструкции вложили 236 миллионов рублей. Но бюджетная «зебра» пользуется гораздо большей популярностью у самарцев. В ответ на запрос 63.RU чиновники пояснили, что мешает изменить пешеходную логистику, пишет 63.ру.

Оказывается, в новеньком надземном переходе испорчены лифты, стены и пожарная сигнализация. Всё это нужно починить. Но прежде — установить видеонаблюдение. Поиском подрядчика для установки камер чиновники сейчас и занимаются.

— В настоящее время ГБУ «Безопасный регион» проводит конкурсный отбор подрядчика для оснащения пешеходного перехода системой видеонаблюдения с выводом сигналов в правоохранительные органы. Работы должны быть проведены до конца 2024 года, — сообщили в региональном Минтрансе в ответ на запрос 63.RU.

Когда вопрос с камерами будет решен, чиновники займутся поиском подрядчика, который восстановит всё, что сломалось в переходе. Разруха — дело рук вандалов, а значит строивший надземный переход «Самаратрасстрой» устранять ее по гарантии не будет.

— Лифты запустят после завершения работ по контракту на восстановление. Выполнение указанных работ позволит осуществить демонтаж существующего наземного пешеходного перехода, — объяснили в Минтрансе области. — Содержание надземного пешеходного перехода, а именно его уборку, выполняет государственное казенное предприятие «АСАДО» в рамках госконтракта на содержание дорог регионального значения. Охрана надземного пешеходного перехода не производится. Переход работает круглосуточно.

Официально его запустили в конце апреля 2023 года.