В РФ начали действовать новые правила предоставления преимущества спецтранспорту

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С 26 июля в России водители обязаны уступать дорогу автомобилям со спецсигналами, перестраиваясь на соседнюю полосу. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Соответствующие поправки в КоАП одобрены Советом Федерации – изменения предусматривают новые нормы для водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Теперь водители обязаны уступать дорогу автомобилям со спецсигналами, перестраиваясь на соседнюю полосу. При этом пропускать нужно не только скорую помощь, МЧС, пожарных или любую другую оперативную службу – водители обязаны пропускать транспорт без специальной цветографической схемы и не создавать препятствия организованному движению спецтранспорта.

Также запрещается двигаться в соседней полосе быстрее специальных транспортных средств в попутном направлении.

Штрафы за такие нарушения пока остаются прежними — до 7,5 тысяч рублей или лишение прав. Однако в ближайшее время они будут увеличены, пишет "Коммерсант".

В июне сообщалось, что в России выросло число случаев, когда водители отказываются пропускать машины с одной или несколькими мигалками, но без специальной раскраски на борту.

"Коммерсант" отмечал, что новые нормы направлены на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта и на недопущение излишних претензий к водителям.

Ранее министерство транспорта России разъяснило, что проект поправок в ПДД, предписывающих водителям перестраиваться на соседнюю полосу движения или съезжать на обочину для проезда спецтранспорта, не предполагает новых преимуществ для такого транспорта.

Кроме того, проект не предусматривает введение новых категорий машин с проблесковыми маячками. Сейчас такими сигналами оборудованы автомобили скорой помощи, пожарных служб, а также полиции и другие, пишет Смотрим.