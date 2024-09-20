В начале октября в Самарской области временно перекроют трассу

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6 октября 2024 года в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения спортивного мероприятия «32-й экологический марафон «Самарская Лука» с 10.00 до 14.00 будет временно прекращено движение транспортных средств, а также запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке автомобильной дороги «Урал» - Солнечная Поляна – Ширяево.



На период ограничения движения на автомобильных дорогах будут установлены временные дорожные знаки. Просим Вас отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать объезды и заранее планировать маршруты движения.

Фото: Минтранс региона