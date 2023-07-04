В Минтрансе предложили ввести штрафы для пользователей электросамокатов

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Прописать наказания для водителей электросамокатов намерены в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Минтранс планирует внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения", – сообщает издание "Известия"

Уточняется, что такое предложение содержится в письме ведомства в Государственную думу РФ.

В настоящее время водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) пытаются штрафовать по статье 12.29 КоАП. Но формулировка этой статьи расплывчата, так как в ней предусматриваются наказания для велосипедистов и других лиц, участвующих в процессе дорожного движения. Это позволяет пользователем электросамокатов уклоняться от ответственности.

Эксперты считают, что штрафы для таких участников дорожного движения должны быть сопоставимы со штрафами для водителей автомобилей, пишет Смотрим.

"Поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на СИМ, как полноценных участников дорожного движения, наравне с водителями и пешеходами", – отмечается в публикации.