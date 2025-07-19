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В ГД напомнили об изменениях противопоказаний к управлению авто с 1 сентября

19 июля 2025 16:00
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В ГД напомнили об изменениях противопоказаний к управлению авто с 1 сентября

В РФ с начала осени текущего года начнут действовать изменения в списке медицинских противопоказаний к вождению автомобиля. Об этом напомнил депутат Госдумы, первый замглавы комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

Об этом он сообщил РИА Новости.

"При более детальном рассмотрении становится ясно, что речь идет скорее о точечной корректировке, нежели о кардинальной реформе. Так, в перечень противопоказаний добавили общие расстройства психологического развития, к которым, к примеру, относится аутизм", – отметил депутат.

Помимо этого, в перечне противопоказаний диагноз "ахроматопсия" заменили на широкое понятие "аномалии цветового восприятия".

Парламентарий также указал, что ключевая цель медицинского освидетельствования заключается в создании безопасных условий движения на дорогах.

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