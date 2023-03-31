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В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре будет ограничено движение транспорта по ряду автодорог

31 марта 2023 18:35
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В целях организации перевозок населения к городским кладбищам.

В целях организации в 2023 году перевозок населения Самары к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных перевозок, будет временно ограничено движения транспорта по ряду дорог местного значения. 

Так, в дни религиозных праздников 16, 23, 25 апреля и 3 июня 2023 года, а также в День Победы 9 мая 2023 года с 07:00 до 16:00 ограничительная мера будет действовать на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;                      
- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов; 
- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской; 
- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда. 

Ограничения не распространяются:
- на городской пассажирский транспорт;
- на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны;
- на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара. 

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

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