В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре будет ограничено движение транспорта по ряду автодорог

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В целях организации в 2023 году перевозок населения Самары к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных перевозок, будет временно ограничено движения транспорта по ряду дорог местного значения.

Так, в дни религиозных праздников 16, 23, 25 апреля и 3 июня 2023 года, а также в День Победы 9 мая 2023 года с 07:00 до 16:00 ограничительная мера будет действовать на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;

- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Ограничения не распространяются:

- на городской пассажирский транспорт;

- на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны;

- на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.

Фото: ru.freepik.com