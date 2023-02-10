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Транспортные полицейские Сызрани изъяли «кокаин» у пассажира поезда

10 февраля 2023 15:25
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Решением судьи Сызранского мирового суда ему назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 8 тысяч рублей.

При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва – Челябинск» сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, ехавшего в плацкартном вагоне. Увидев полицейских, парень немного занервничал, чем и привлек внимание правоохранителей.

В ходе осмотра личных вещей пассажира в его кошельке был обнаружен и изъят пакетик, в котором находился "кокаин". Мужчина пояснил, что это наркотическое средство, которое он нашел в Воронеже и оставил себе для личного употребления.

Установлено, что 25-летний житель Воронежской области часть данного наркотика уже успел употребить в пути следования.

По данному факту гражданин привлечен к административной ответственности.

Решением судьи Сызранского мирового суда ему назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото из открытых источников

 

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