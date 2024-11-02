Самарский Минтранс наметил основные точки взаимодействия с Куйбышевской ЖД

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Куйбышевская железная дорога и областной Минтранс актуализируют совместную программу мероприятий по повышению безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Такое решение принято в ходе встречи первого заместителя министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова с руководством предприятия.

Куйбышевская железная дорога является одной из крупнейших магистралей в стране. Ее эксплуатационная длина — 4,7 тысяч километров. В пределах дороги на территории Самарской области расположено 163 железнодорожных переезда, из них 45 обслуживаются дежурными работниками, а 44 оборудовано устройствами заграждения. В настоящее время существует потребность в строительстве 7 пешеходных переходов, 5 мостов и 6 ограждений вдоль железнодорожных путей.

Обращения жителей о необходимости приведения в нормативное состояние переездов периодически поступают Губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву и в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Сергей Карпов обсудил с железнодорожниками ситуацию в поселке Безенчук, жители которого просят обеспечить пешеходную доступность между железнодорожными путями.

Совместно с представителями железной дороги принято решение рассмотреть возможность организации дополнительного пешеходного перехода через железную дорогу под железнодорожным путепроводом. Кроме того, участники встречи обсудили варианты строительства нового пешеходного моста через железную дорогу в городе Сызрани, который много лет ждут жители.

Также был поднят вопрос продления существующего маршрута Самара – Тольятти с использованием скоростных электропоездов «Ласточка» до города Новокуйбышевска. Соответствующее поручение дал Глава региона Вячеслав Федорищев в ходе совещания с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым 23 июня 2024 года.

В настоящее время АО «Самарская пассажирская пригородная компания» арендует у железнодорожников 5 поездов «Ласточка» и 2 поезда «Волжский экспресс» для обеспечения пригородных перевозок по маршрутам Самара – Тольятти, Самара – Похвистнево и Самара – Сызрань. В 2023 году «Ласточками» воспользовалось 1,294 млн пассажиров, а за 9 месяцев 2024 года - 1,167 млн человек. Самара – Тольятти стал самым востребованным маршрутом в 2024 году.

В целях продления этого маршрута до Новокуйбышевска в ближайшее время по поручению Сергея Карпова специалисты должны подобрать оптимальное для пассажиров расписание движения поездов. «Мы приступили к разработке регионального стандарта транспортного обслуживания населения и созданию эффективной модели работы транспорта, в том числе железнодорожного. Для создания оптимального маршрута очень важно оценить время в пути, пассажиропоток и сравнить с затратами бюджета. Нужно оценить эффективность вложенного рубля», - отметим глава областного Минтранса.

Также на встрече были подняты вопросы возобновления движения пригородных железнодорожных поездов от станции «Жигулевское море» до Сызрани, эффективности запуска электричек до аэропорта «Курумоч», обновления подвижного состава и другие совместные поручения Главы региона.