Самарская область закупит два судна на подводных крыльях

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В Самарской области объявили торги на закупку и поставка пассажирских речных судов на подводных крыльях. Всего власти готовы потратить 340 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Оно разместило два лота. Начальная цена каждого из контрактов составляет 170 млн рублей. Согласно техзаданию, суда будут работать на дизельном топливе. Каждое из них будет рассчитано на перевозку 45 пассажиров и управление двумя членами экипажа. Они предназначены для использования в светлое время суток.



В настоящее время ведется прием заявок. Он продлится до 16 декабря. Итоги электронных аукционов подведут 18 декабря. Компании-победителю необходимо будет выполнить свои обязательства по поставке судов до конца 2026 года, пишет Самара-КП.