Посчитано, во сколько жителям Самары обойдется подготовка машины к лету

95

В преддверии лета многие автомобилисты не только меняют резину с зимней на летнюю, но и задумываются о проведении технического обслуживания своего автомобиля. Есть и те, кто уже приступил к решительным действиям: по итогам первого квартала 2024 года спрос на автоуслуги в Самаре на Авито вырос на 21% относительно аналогичного периода в 2023 году. Аналитики Авито решили выяснить во сколько обойдутся самые востребованные автоуслуги и сколько стоит подготовить автомобиль к майским автопутешествиям и летним поездкам.

Диагностика — от 1 000 рублей

Судя по всему, многие автолюбители начинают год с проверки машины на готовность к поездкам на дачу и не только: за первый квартал 2024 года в Самаре особенно вырос интерес к комплексной диагностике автомобилей — в 2,3 раза, объявлений стало больше в 2,5 раза. Такая услуга обходится в среднем в 1 000 рублей.



В Самаре спрос на компьютерную диагностику автомобиля на Авито в 1 квартале 2024 года тоже вырос — в 2,2 раза. Предложений тоже стало значительно больше — рост в 2 раза за квартал. Средняя цена услуги на платформе в этом году составляет 600 рублей, стоимость на эту, как и другие автоуслуги, варьируется в зависимости от региона и марки и модели автомобиля. Так, например, в Москве и Екатеринбурге за компьютерную диагностику придется отдать порядка 1 000 рублей, в Казани — 500 рублей. Кроме того, на Авито можно найти услугу выездной компьютерной диагностики, стоимость такой работы начинается от 2 500 рублей.

Кузовной ремонт и покраска — от 4 000 рублей

Следующий этап — уход за кузовом автомобиля. За зиму на корпусе могут образоваться сколы, потертости и трещины, что может привести к коррозии. Если визуальный осмотр показал, что зимние месяцы не прошли бесследно, следующий шаг в подготовке автомобиля — кузовной ремонт.

Услуга покраски деталей автомобиля в Самаре в среднем стоит 3 000 рублей — цена зависит от объема обрабатываемой поверхности и сложности работы. В начале года спрос на покраску на Авито вырос на 11%, предложений стало больше на 40%.

Удаление вмятин и царапин без покраски в среднем стоит 1 000 рублей, спрос на такую услугу за квартал он вырос на 37%. Предложений от мастеров на площадке тоже стало больше — на 50%.

Замена расходников — от 4 400 рублей

Работы по замене фильтров (салонного, воздушного и масляного) и масла в Самаре обойдутся в среднем по 500 рублей. Обновить тормозную жидкость можно за 800 рублей, антифриз также — за 800 рублей. Спрос на услугу замены расходников в рамках ТО на платформе за квартал вырос в 2,5 раза, предложение — в 3 раза.

На этом этапе можно озадачиться заправкой кондиционера — если майские праздники будут теплыми, такая подготовка окажется очень кстати. Стоимость этой работы в Самаре начинается в среднем от 1 300 рублей. Спрос в течение первого квартала уже вырос на 70%, различных вариантов для автолюбителей на платформе стало на 51% больше.

Тюнинг — от 2 000 рублей

После того, как проведены все необходимые работы по диагностике и ремонту можно заняться тюнингом автомобиля.

Согласно аналитике, в этом году на дорогах Самары будет больше машин с тонировкой: спрос на тонирование стёкол вырос в 2 раза. Предложение поспевает за интересом автолюбителей — увеличилось на 27%. В среднем за услугу на Авито просят 1 000 рублей.

Если решите установить мультимедиа или автоакустику, то закладывайте примерно 1 000 рублей на услугу. Спрос на такие работы тоже растет — на 62% за квартал, количество предложений выросло на 34%.

Полировка и химчистка — от 6 000 рублей

Финальные штрихи — полировка кузова и фар и химчистка салона. В среднем в Самаре за полировку придется отдать 3 000 рублей. Предложений по услуге химчистки автомобиля за квартал стало больше — на 13%, услуга обходится в среднем в 3 000 рублей.

Итого жителям Самары подготовка машины без учета расходников обойдется в среднем в 17 400 рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки, составит порядка 9 400 рублей.