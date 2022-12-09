Погрузка на железной дороге в Самарской области выросла в ноябре на 10,7%

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В ноябре 2022 года на станциях ОАО «РЖД» в Самарской области погружено более 1,7 млн тонн различных грузов, что на 10,7% больше чем в ноябре 2021 года.

В частности, в ноябре погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 1,2 млн тонн (+21,3% к ноябрю 2021 года);

- химических и минеральных удобрений – 201,8 тыс. тонн (+16,7%);

- зерна – 52,3 тыс. тонн (рост в 3 раза);

- промышленного сырья и формовочных материалов –51,6 тыс. тонн (+16,3%).

Всего в январе-ноябре 2022 года на станциях ОАО «РЖД» в Самарской области погружено порядка 18 млн тонн различных грузов, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.