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По просьбам жителей маршрут «Ласточки» продлят до Жигулевска и Сызрани

25 августа 2021 17:36
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Современные вагоны электропоезда разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров.

По многочисленным просьбам и обращениям жителей Самарской области маршрут «Ласточки» продлят до Жигулевска и Сызрани. По поручению Дмитрия Азарова, Правительство Самарской области обеспечило софинансирование перевозчику ОАО «РЖД», в целях развития транспортного сообщения между городами Самарско - Тольяттинской агломерации.

 31 августа 2021 года завершается тестовая эксплуатация электропоездов «Ласточка» по маршрутам Самара – Жигулевское море (Жигулевское море – Самара). С 1 сентября перевозка пассажиров электропоездами «Ласточка» будет организована по маршрутам Самара – Жигулевское Море – Жигулевск,  (Жигулевск - Жигулевское Море – Самара) – ежедневно. По выходным дням электропоезд будет курсировать до  ж/д станции – Сызрань1.

В связи с тем, что скоростной поезд пригородного направления работал в тестовом режиме, жители были обеспокоены отменой  маршрута и обращались с просьбой сохранить открытое сообщение и продлить его до города Сызрани. Пассажиры очень хорошо отзывались о составе и комфортности транспорта.

Современные вагоны электропоезда разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров и оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло. В каждом составе предусмотрено 416 посадочных мест, для  маломобильных пассажиров - специальные. 

Первоначально, на маршруте следования скорого пригородного электропоезда «Ласточка» было предусмотрено четыре остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная. По многочисленным просьбам пассажиров в июле назначили дополнительные остановки – Водинская и Задельная. В настоящее время утверждены маршруты до Жигулевска и Сызрани.

Пригородный поезд «Ласточка» Самара – Жигулевск, как и раньше, будет отправляться ежедневно со станции Самара 4 раза в день – в 07:00, 11:00, 14:00 и 18:00. В обратном направлении со станции Жигулевск «Ласточка» будет отправляться в 10:44, 13:44, 17:44 и 20:00. Для удобства пассажиров она будет делать остановки на стациях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути составит всего 1 час 44 минуты.

Новая «Ласточка» выходного дня будет курсировать по популярному туристическому маршруту Самарской области Самара – Сызрань. Для нее назначены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук, Обшаровка. Время в пути составит всего 1 час 33 минуты. Со станции Самара «Ласточка» будет отправляться в Сызрань каждую субботу в 07:00 и 19:00, по воскресеньям – в 16:00. В обратном направлении со станции Сызрань в Самару скорый поезд будет отправляться по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям – в 19:00.

 

 

 

 

Теги: Жигулевск поезд «Ласточка» Сызрань

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