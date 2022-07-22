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На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов

22 июля 2022 13:42
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На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов

На территории Самарской области в соответствии с распорядительным актом ФКУ "Поволжуправавтодор" на участке  автомобильной дороги  М5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза--Самара-Уфа-Челябинск км 890-км 970 + 480 м действует временное ограничение движения грузового транспорта (общей массой свыше 3,5 т) по пятницам и воскресеньям в период времени с 7:00 до 22:00.

В связи с этим сотрудниками ГИБДД осуществляется периодический контроль за дорожным движением и соблюдением правил дорожного движения на указанном участке. В случае выявления нарушения правил дорожного движения  водитель привлекается к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Госавтоинспекция Самарской области просит с пониманием отнестись к введению временного ограничения грузового транспорта, быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения!

 

Теги: Акценты

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