На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов

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На территории Самарской области в соответствии с распорядительным актом ФКУ "Поволжуправавтодор" на участке автомобильной дороги М5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза--Самара- Уфа-Челябинск км 890-км 970 + 480 м действует временное ограничение движения грузового транспорта (общей массой свыше 3,5 т) по пятницам и воскресеньям в период времени с 7:00 до 22:00.

В связи с этим сотрудниками ГИБДД осуществляется периодический контроль за дорожным движением и соблюдением правил дорожного движения на указанном участке. В случае выявления нарушения правил дорожного движения водитель привлекается к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Госавтоинспекция Самарской области просит с пониманием отнестись к введению временного ограничения грузового транспорта, быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения!