На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов

На территории Самарской области в соответствии с распорядительным актом ФКУ "Поволжуправавтодор" на участке автомобильной дороги М5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза--Самара-
В связи с этим сотрудниками ГИБДД осуществляется периодический контроль за дорожным движением и соблюдением правил дорожного движения на указанном участке. В случае выявления нарушения правил дорожного движения водитель привлекается к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Госавтоинспекция Самарской области просит с пониманием отнестись к введению временного ограничения грузового транспорта, быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения!