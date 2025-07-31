Минздрав опроверг скорый перевод справок для водителей в цифровой вид

127

Изменений в порядок организации медицинского освидетельствования водителей и формы медицинского заключения с 1 августа текущего года вводить не планируется. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года, рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС 31 июля.

К тому времени органы власти примут необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения, отметил Кузнецов. Обновления в порядке организации медосвидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, вступят в силу с весны 2027 года. Они были приняты федеральным законом от 7 июля текущего года № 200-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и ст. 10 федерального закона «О персональных данных».

О том, что с 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, должна перейти в электронный формат, сообщало ранее в этот день «РИА Новости» о ссылкой на автоэксперта Петра Шкуматова. По его словам, вместо бумажного документа будут выдавать QR-код и номер справки.

Накануне в МВД России заявили, что информация о якобы введенном 10-дневном сроке для автовладельцев для уведомления Госавтоинспекции о смене места постоянной регистрации, которая распространяется в Сети, не соответствует действительности, пишут "Известия".