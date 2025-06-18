Из Самары отправятся автобусы в Киров

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Новый автобусный маршрут № 9270 "Киров — Самара" начинает работу с 25 июня.

В сторону Самары автобусы будут курсировать по средам, пятницам и воскресеньям по маршруту Киров — Котельнич — Яранск — Йошкар Ола — Казань — Самара.

В сторону Кирова автобусы будут курсировать тем же маршрутом по четвергам, субботам и понедельникам.

Время отправления из Кирова в Самару и из Самары в Киров — в 21:50. Обратите внимание, что в Самаре местное время относительно Московского +1 час.

Время в пути составит 14 часов, полная стоимость поездки — 3500 рублей, пишет Самара Город | Новости Самары.