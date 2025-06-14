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Из Самары отменили авиаперелеты в Дубай и Шарджу

14 июня 2025 11:24
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Из Самары отменили авиаперелеты в Дубай и Шарджу

Обострение конфликта на Ближнем Востоке начало сказываться на графиках перелетов между Россией и странами региона. Две авиакомпании, flydubai и Air Arabia, массово отменяют рейсы, связывающие, в частности, Россию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Так, отменены рейсы в крупные туристические города ОАЭ – Дубай, куда самарцев возит Flydubai, и Шарджу, транспортную связь с которой обеспечивает Air Arabia. В частности, поздно вечером 13 июня был отменен перелет из Шарджи в Самару, в ночь с 13 на 14 июня – по одному ночному рейсу по каждому из направлений из Самары и перелет из Дубая в регион. 15 июня не состоится по одному рейсу в Дубай «туда» и «обратно».

Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта «Курумоч», пишет Обоз.инфо.

По данным Росавиации, 14 июня в России отменены также шесть рейсов Air Arabia, в том числе три из московского Домодедова, по одному из Екатеринбурга и Казани.

«Пассажиры отмененных рейсов получают автоматические сообщения об отмене, могут либо оформить возврат средств, либо перебронировать билет на рейсы с более поздней датой», – цитируют представители ведомства авиакомпанию.

13-14 числа к месту назначения не улетит 22 самолета flydubai из 10 аэропортов России. Представители Росавиации оценивают число пассажиров, которые не попадут к месту назначения, в три тысячи. Пять из них – из Москвы, по два – из Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска и один из Уфы. Информацию о возврате билета нужно искать на сайте авиакомпании.

Приостановка перелетов вызвана новым витком ближневосточного конфликта, начавшимся 13 июня. Тогда Израиль, как сообщает ТАСС, начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана. Представители израильской армии заявили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Иран нанес ответный ракетный удар по целям в Израиле, в том числе по зданию Минобороны страны в Тель-Авиве.  Обмен ракетно-дроновыми ударами между странами на момент публикации продолжается.

Отметим, утром 14 июня самарский аэропорт около трех часов не выпускал и не принимал рейсы. Росавиация сообщала о приостановке работы аэропорта Курумоч на фоне объявленной в регионе опасности атаки БпЛА.

 

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