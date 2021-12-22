ЖК «Новая Заря» в Самаре достроит федеральный фонд защиты прав дольщиков

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Об этом сообщило министерство строительства Самарской области в соцсети «Твиттер».

Жилой комплекс «Новая Заря» представляет собой 2 кирпичных здания переменной этажности 10-16 этажей в границах улиц Антонова-Овсеенко, Советской Армии и Запорожской в Самаре. Объектом с 2013 года занималась компания «Прогресс-Н».

Однако она нарушила сроки строительства более чем на 6 месяцев.

9 декабря министерство строительства Самарской области обратилось в арбитражный суд с иском о признании фирмы несостоятельной.

На сайте суда указано, что заявление принято к производству. Сумма исковых требований — 21,8 млн рублей. Судебное заседание назначено на 25 января 2022 года.

После признания «Прогресса-Н» банкротом объект будет передан федеральному Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства.

На сайте регионального министерства строительства указано, что завершения строительства ЖК планируется до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что компания «Прогресс-Н» в 2013-2015 годах победила в конкурсах на право достройки трех проблемных объектов в Самаре: ЖК «Новая Заря», Революционная, 148а и ЖК на Ставропольской (последние два объекта начала строить компания «Монтэк»).

Но застройщик смог достроить только дом на Революционной 148а. ЖК на Ставропольской находится в высокой степени готовности, пишет Обозрение.