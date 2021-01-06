За 11 месяцев 2020 года региональные строители не смогли выполнить и половины плана по вводу жилья

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По данным Самарастата, опубликованным 24 декабря, в ноябре в Самарской области ввели 132,2 тыс.кв.м жилья, с учетом домов на участках для ведения садоводства.

Итоговые данные о динамике строительного рынка региона в октябре Самарастат не обнародовал, хотя обычно делает это в 20-х числах каждого месяца.



С января по октябрь (включительно) на территории Самарской области было построено 9,4 тыс. новых квартир общей площадью 989,2 тыс. кв. метров, сообщает Самарастат. С учетом цифр за ноябрь, за 11 месяцев текущего года в регионе построили 1,1 млн кв.м. жилья. План по вводу на 2020 год составляет 2,2 млн жилья, пишет СО ОНЛАЙН.