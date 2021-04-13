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Высотки на Московском — Кирова в Самаре все же планируют строить

13 апреля 2021 10:15
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Высотки на Московском — Кирова в Самаре все же планируют строить

Компании, которая планирует провести застройку участка в районе пересечения Московского шоссе и проспекта Кирова, предстоит получить разрешение в региональном Минстрое. Пока же организация получила согласование по параметрам в городской администрации.

О причинах 63.RU рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

— Разрешение на строительство пока не выдали. И задумка застройщика еще может измениться, если при проектировании станет понятно, что соседние дома будут получать мало света. Как вариант — придется снизить этажность. Что-то конкретное можно будет сказать, когда появится готовый проект. Но этим будет заниматься уже региональный Минстрой. От мэрии застройщик получил разрешение на сокращение коэффициента по парковкам. Добро дали, так как дома займут только часть автостоянки. Остальную будут использовать под парковку, — объяснил чиновник.

Участок, о котором идет речь, находится напротив торгового центра «Нота», рядом со строящимся ЖК «Орбита». Долгое время там располагалась автостоянка. Теперь площадку планирует застроить ООО «Специализированный застройщик "СК Владимир"». Эта организация уже построила ЖК «Госуниверситет» и ЖК «Семейный». Сейчас также возводит ЖК «Дом у Загородного».

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