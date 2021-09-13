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Власти Самары собираются изъять землю у дачников для строительства Северного шоссе

13 сентября 2021 10:50
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Власти Самары собираются изъять землю у дачников для строительства Северного шоссе

Речь идет об участках в Красноглинском районе.

В Красноглинском районе Самары собираются изъять 54 земельных участка, чтобы построить Северное шоссе. В частности, это коснется жителей поселка Красный Пахарь, а также тех, у кого есть земля в районе станции «Козелковская» и станции «Ягодная» садово-дачного товарищества «Железнодорожник».

Владельцы и арендаторы этих мест могут обратиться в Министерство транспорта и автомобильных дорог региона в течение двух месяцев. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Самары.

Напомним, что пятая очередь дороги свяжет Северное шоссе и улицу Мира в Крутых Ключах. Там планируют построить транспортную развязку в несколько километров, пишет ГТРК Самара.

Теги: дачники строительство дорог

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