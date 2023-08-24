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Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам, связанным с деятельностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки

24 августа 2023 18:56
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Правительство региона ставит задачу СОФЖИ нарастить объемы строительства.

23 августа 2023 года первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам, связанным с деятельностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки.

В совещании приняли участие и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев, заместитель председателя регионального Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, представители областных министерств образования и здравоохранения, исполнительный директор СОФЖИ Сергей Кандаков.

На совещании озвучили результаты действия ипотечных программ, оператором которых является Самарский областной Фонд жилья и ипотеки. Так, компенсацию до 30% первоначального взноса по ипотечному кредиту в 2021 году получили 29 сельских медработников, в прошлом году – 58 человек. По второй программе (компенсация расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки — до 100 тысяч рублей) поддержку получили 159 врачей в 2021 году и 145 – в 2022 году.

Министерством образования и науки Самарской области по ипотечным программам для педагогов, работающих в сельской местности, в 2021 году совместно с Фондом было осуществлено 114 выплат, в 2022 году – 175. В этом году запланированы 143 выплаты.

Также в регионе действует программа компенсации расходов по ипотечному кредиту для IT-специалистов. При соблюдении ряда требований предоставляется компенсация в размере 50 % от уплаченных процентов по ипотечному кредиту объемом до 100 000 рублей из средств субсидии. Аналогичная сумма предоставляется в рамках софинансирования со стороны компании-работодателя. Как сообщил Константин Пресняков, за счет региональной и федеральной программы поддержки ИТ-специалистов было одобрено более 200 заявок. С 2023 года также предоставляется ипотека по сниженной ставке от «ДОМ.РФ».

В ходе совещания обсудили ход проектов жилищного строительства, планируемых к реализации Фондом. Так, дочернее предприятие Фонда, ООО «СЗ Проект 94», осуществляет строительство жилой застройки на территории бывшей военной части 94 по адресу Московское шоссе (19 км), ул. Пятая линия. Здесь появятся два кирпичных 16-этажных дома, инженерные сети, трансформаторная подстанция и блочно-модульная котельная. Как отметил директор ООО «СЗ Проект 94» Михаил Сердюк, работы идут в соответствии с графиком. Объекты планируют к сдаче в эксплуатацию уже осенью 2024 года. Часть квартир будут переданы по социальным программам, в первую очередь - для переселения граждан из аварийных домов.

В проекте ЖК «Кислород» предусмотрена и необходимая для комфортной жизни инфраструктура – здесь планируется построить два детских сада, поликлинику, общеобразовательную школу, магазины. Важная часть работы - строительство новых дорог к микрорайону: две улицы с выездом на Ракитовское и Московское шоссе.

«Задача, которую сегодня мы ставим перед СОФЖИ, в том числе его дочерними предприятиями – нарастить объемы строительства. В настоящее время уже реализуются проекты комплексной жилой застройки ЖК «Кислород» на 19 км Московского шоссе Кировского района, переулок Саратовский в Куйбышевском районе Самары. Другие земельные участки, которые есть у Фонда, также нужно активнее осваивать», - заключил Виктор Кудряшов.

 

Фото:   ru.freepik.com

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