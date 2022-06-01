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В Самарской области сокращается число незавершённых объектов строительства

1 июня 2022 18:02
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Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства.

Во вторник, 31 мая, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства. В нем приняли участие представители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы муниципальных образований региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство региона системно занимаются проблемами незавершенного строительства. Проблемы, которые решает комиссия, копились десятилетиями. Но сейчас работа в этом направлении с каждым годом набирает обороты. Начиная с 2018 года, количество таких объектов значительно сокращается. Соответственно, уменьшаются затраты бюджета на их содержание. Как отметил Виктор Кудряшов, динамика заметна.

«Есть достаточно серьезное движение, мы начинали с объема незавершенного строительства порядка 70 миллиардов рублей. Потом, разобравшись с этим вопросом, мы провели большую работу по завершению строительства объектов, регистрации права собственности Самарской области по введенным объектам и передаче балансодержателям, и сегодня мы достигли показателя в 29 миллиардов рублей.
Достаточно большое количество – это объекты, включенные в инвестиционные программы, которые обеспечены финансированием, и только часть объектов, которая оценивается в сумму порядка 8 миллиардов – действительно проблемные, по которым отсутствует финансирование, строительство приостановлено. Их мы рассматриваем индивидуально», - подчеркнул председатель областного Правительства.
Министр строительства региона Николай Плаксин доложил, что количество объектов незавершенного строительства в Самарской области только за первый квартал 2022 года сократилось на 28 позиций: «По всем категориям идет движение, объекты строятся, вводятся, передаются. На сегодняшний день передано объектов балансодержателям для дальнейшего содержания и эксплуатации на сумму 2,4 миллиарда рублей».

Участники совещания детально обсудили динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию, соответствующим балансодержателям. Председатель регионального Правительства поручил завершить эту работу в ближайшее время.

«Еще ряд объектов, стоимостью 5-6 миллиардов рублей – это полностью достроенные и введенные в эксплуатацию здания, по разным причинам не оформленные в собственность Самарской области и не переданные балансодержателям. И если процесс оформления в собственность идет достаточно активно, то передача объектов балансодержателям движется с большими трудностями. К следующему заседанию комиссии, которое пройдет в августе, эти вопросы должны быть решены на 100%», - поставил задачу Виктор Кудряшов.

Стоит отметить, что в 2022 году государственным казенным учреждением Самарской области «Управление капитального строительства» планируется сокращение «незавершенки» на 12,4 миллиарда рублей, в том числе передача здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции в федеральную собственность.

В ходе заседания отдельно была рассмотрена текущая ситуация по нескольким объектам, требующим финансовых затрат на завершение строительства или реконструкции.

По ряду проектов, реализация которых требует больших вложений, глава регионального кабмина поручил проработать возможные механизмы федеральной поддержки.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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