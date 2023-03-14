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В Самаре собираются построить высотку на пересечении ул. Гастелло и пр. Карла Маркса

14 марта 2023 12:47
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В Самаре собираются построить высотку на пересечении ул. Гастелло и пр. Карла Маркса

В Октябрьском районе Самары предлагают построить многоэтажный дом. Такое предложение было вынесено на публичное обсуждение с жителями областной столицы. Об этом сообщили в Администрации города.

Речь идет о территории на углу проспекта Карла Макса и улицы Гастелло. Для новой постройки там будет объединено два участка общей площадью 4 172 квадратных метров. Рядом с будущей высоткой стоит десятиэтажный ЖК «Студенческий», а также Самарский колледж сервиса производственного оборудования.

Кто выступил заявителем публичных слушаний, самарцы могут узнать 18 марта. Принять участие в обсуждении можно в онлайн формате, на сайте мэрии в разделе «Общественные обсуждения». Срок проведения публичных слушаний с 11 марта по 1 апреля 2023 года, пишет ГТРК Самара.

 

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