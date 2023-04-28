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В Самаре продолжается возведение станции метро “Театральная”. Сейчас в зоне метростроя в районе перекрестка улиц Полевой и Ново-Садовой завершены работы по фундаментной плите, также полностью готово крепление котлована.

В данный момент идет подготовка локации под монтаж тоннелепроходческого комплекса. Как поясняет региональный заказчик строительства, вызвано это, в том числе, необходимостью размещения «хвостовой» части ТПМК в существующей камере съездов. В ближайшее время из Москвы прибудет автокран для начала сборки второго тоннелепроходчика.

А в исторической части города возле площадки строительства в ближайшие дни приступят к установке видеокамер внутри коллектора. Делается это для более детального мониторинга во время дальнейшего производства работ. Такие видеоэлементы будут смонтированы в колодцах в две стороны. Монтаж планируется завершить за несколько дней. Работа в коллекторе проводится на расстоянии 40 метров в каждую сторону, и из углового колодца у камеры есть возможность просматривать все. Следить за ситуацией будет, прежде всего, подрядная организация, с которой заключен контракт на размещение камер.



Все производимые работы находятся на постоянном контроле регионального заказчика строительства и Администрации Самары.

На еженедельном совещании, которое провел Первый заместитель Главы города Владимир Василенко, обсудили режим работы на предстоящие майские праздники.

«Работы по вывозу грунта со стройплощадки в историческом центре будут проходить со 2 по 6 мая. В таком же графике – работы по горизонтально наклонному бурению. Все, что связано с инженерией, никак не будет мешать проведению майских праздничных мероприятий, поэтому в обозначенный период останавливаться такие работы не будут. Но 1 мая придется сделать паузу, и для праздничного мероприятия у нас задействованы перекрестки сразу с двух направлений, первое из которых – Вилоновская/ Галактионовская. Именно отсюда организуется подвоз ветеранов и проход людей через рамки металлоискателя. Второе направление – перекресток Красноармейская/ Чапаевская, где люди также будут заходить на площадь имени Куйбышева. А на Самарской/ Полевой работы будут вестись штатно, – сообщил Первый вице-мэр. – После 9 мая будем рассматривать вопрос по закрытию участка улицы Самарской, где предстоит устройство котлована, что связано с будущей проходкой».

Помимо этого, в мае будет принято окончательное решение в части целесообразности переустройства всех инженерных сетей, попадающих в зону строительства в центре города.

Фото: администрация Самары