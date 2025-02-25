В Самаре около ТТУ планируют возвести новый ЖК

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В Самаре на общественные обсуждения вынесен вопрос застройки участка по ул. Коммунистическая, 11 рядом c трамвайно-троллейбусным управлением, пишет Волга Ньюс.

На участке площадью 0,68 га планируют среднеэтажную жилую застройку. В рамках реализации проекта предполагается получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части процента застройки земельного участка. Отклонение от предельных параметров потребовалось для эффективной организации встроенного паркинга, который на 100% обеспечит жильцов ЖК машиноместами.

Обсуждения проходят с 18 февраля по 11 марта.

Компания-заявитель в материалах горадминистрации не указывается. Однако в декабре 2023 г. этот участок приобрело ООО "Специализированный застройщик "Энергоквартал" (в апреле 2024 г. было переименовано в ООО "СЗ "Сады Субботина"), находящееся под управлением девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Данила Либуркина.

В "Альянс-Менеджменте" корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что на участке планируется построить 8-этажный жилой дом на 269 квартир с двухуровневым паркингом на 273 машино-места.

В квартирографии будут представлены 1-комнатные (от 36 кв. м), 2-комнатные (от 57 кв. м), 3-комнатные(от 86 кв. м) и 4-комнатыне квартиры (от 130 кв. м).

Площадь благоустройства составит ориентировочно 3435 кв. м - более 50% от участка. Во дворе и на пешеходной аллее будут высажены плодовые деревья, а под окнами со стороны двора разместят цветочные кашпо.

Проект в компании рассчитывают реализовать за два года.