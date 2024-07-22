В Самаре на Ленинской построят дом в 24 этажа

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Власти согласовали компании архитектурный облик долевки в 136 квартале.

Мэрия Самары 17 июля 2024 года согласовала архитектурно-градостроительный облик проблемного объекта на улице Ленинской, 285 – 299, в 136 квартале. Долевку достраивает ООО «Специализированный застройщик «ПОСКО».

Речь идет об участках площадью 265 кв. м, 9 кв. м, 24 кв. м, 107 кв. м, 46 кв. м, 540 кв. м, 944 кв. м, 420 кв. м.

Предыдущим застройщиком было ООО «Патио», которое признали банкротом в 2009 году.

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