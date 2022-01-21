В 2022 году в Октябрьске и с. Тимашево Кинель-Черкасского района появятся новые жилые дома

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Вчера, 20 января 2022 года, на совещании под председательством первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова Самарский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и Самарский областной Фонд жилья и ипотеки представили планы строительства на 2022 год. В совещании приняли участие министр строительства Николай Плаксин, руководители и представители СОФПИЖС, СОФЖИ, компаний-застройщиков.

Заместитель генерального директора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе Людмила Туркина рассказала о планах по строительству объектов СОФПИЖС для переселения граждан из аварийного жилого фонда в г.о. Отрадный Самарской области. В 2022 году Фонд собирается сдать 12 домов площадью 2800 кв.м. «Разрешение на строительство получено, строительство началось. 4 дома сдадим в июле, остальные планируем сдать в октябре», - сообщила она. В настоящее время строительство осуществляется по графику, согласованному с администрацией города.

Запланированный на 2021 год объем Фондом выполнен в полном объеме.

«Меня интересуют перспективы. Что вы можете начать в 2022 году, закончить в следующем? Особенно это касается муниципалитетов, где есть проблемы с приобретением квартир, где невысокий интерес коммерческих застройщиков», - задал вопрос Виктор Кудряшов. Руководитель управления ликвидации аварийного жилья областного минстроя Светлана Коростина рассказала, что министерство рассматривает возможность привлечения Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе к строительству домов блокированной застройки.

«Я бы хотел понимать, сколько жилья, в каком районе, в какие сроки Фонд должен построить. Соответственно, с главами необходимо решать вопрос по земельным участкам, по инфраструктуре. В ряде районов мы всё чаще в рамках субсидий из федерального бюджета осуществляем компактную жилищную застройку, инфраструктуру развиваем. Однозначно там надо резервировать землю под проекты СОФПИЖС», - поставил задачу первый вице-губернатор.

Председатель регионального Правительства поручил министерству строительства представить в двухнедельный срок актуализированные планы строительства с учетом перспективных задач, которые поставлены перед Фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.

Исполнительный директор Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Сергей Кандаков презентовал проекты, реализуемые Фондом в 2022 и ближайшие годы. Так, в феврале завершается проектирование I очереди объекта «Военный городок №94», в мае здесь должны начаться строительно-монтажные работы. Проект включает 4 очереди. Всего планируется построить 2110 квартир, в том числе более 600 – для льготных категорий граждан, а также социальные объекты – школу на 825 мест, детские сады на 170 мест, поликлинику до 100 посещений в смену, тренажерный зал, аптеку. Общая площадь объекта -101,7 тыс. кв. м.

Также в работе Фонда жилья и ипотеки - проект «Малые города», который включает строительство домов в м.р. Кинель-Черкасский (с. Тимашево), г.о. Октябрьск, г.о. Отрадный. В общей сложности здесь будет построено 12,4 тыс. кв.м жилья, а также дома блокированной застройки площадью 1,9 тыс. кв. м. В с. Тимашево (объект на 24 квартиры) к настоящему времени завезены и установлены строительные вагончики, планируемый срок окончания работ – осень текущего года.

В Октябрьске, по объекту на ул. Гагарина, готов проект, проводится мониторинг по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы. 16 квартир в домах блокированной застройки также должны быть сданы в текущем году. Кроме того, в муниципалитете СОФЖИ запланировано строительство пятиэтажных домов на ул. Ватутина, общей площадью 3,9 тыс. кв. м. (83 квартиры).

В г.о. Отрадный на ул. Орлова будут построены два 10-этажных дома на 180 квартир. Ведутся проектные работы.

В заключение был представлен проект концепции Прибрежного парка в г.о. Тольятти. Председатель Правительства поручил проработать концепцию со специалистами, в том числе тольяттинским градостроительным советом.