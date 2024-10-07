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Трое жителей Самарской области вошли в число призеров IV Международного строительного чемпионата

7 октября 2024 10:11
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Трое жителей Самарской области вошли в число призеров IV Международного строительного чемпионата

Финал IV Международного строительного чемпионата президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился в Екатеринбурге. По результатам соревнований были определены 78 победителей и 170 призеров в 43 номинациях. В число сильнейших вошли три представителя Самарской области. Обладатели первого места получат по 300 тысяч рублей, второго – по 200 тысяч рублей и третьего – по 100 тысяч рублей.

Финалистов, победителей и гостей чемпионата на церемонии награждения поприветствовал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Он отметил рекордный интерес к IV Международному строительному чемпионату со стороны болельщиков и объявил столицу юбилейного пятого чемпионата.

«Все процессы, которые мы выстраивали на протяжении года после принятия решения о проведении IV Международного строительного чемпионата на площадке «Екатеринбург-Экспо» завершились успешно. Представители 17 стран-участниц присутствовали на площадке, 50 тысяч человек посетили выставку 100+ TechnoBuild и в качестве болельщиков поддерживали участников чемпионата. Это не просто много, это рекорд. В финале также приняли участие конкурсанты из Египта, Турции и Республики Беларусь. По результатам заявочной кампании сегодня мы приняли решение о том, что следующий, V Международный строительный чемпионат пройдет в столице Нижегородской области – Нижнем Новгороде», – сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

На протяжении нескольких дней экспертная команда из более 500 специалистов в области строительства наблюдала за соревнованиями, обеспечивая объективность оценки профессионализма участников чемпионата. Параллельно, в рамках деловой программы проходили дискуссии, посвященные наиболее острым вызовам в отрасли. Деловая программа завершилась панельным заседанием «Строим будущее» с участием министров, депутатов Государственной Думы и глав крупнейших российских предприятий.

«С момента запуска этого проекта и до сих пор одной из главных его целей было и остается повышение престижа профессии. И глядя на то, как вы соревнуетесь, как старательно и усердно вы проектируете, варите, штукатурите, я снова убедился в том, что строительство – это далеко не просто профессия. Это миссия. Ведь вы создаёте то, что останется на десятилетия, на века как наследие нашей страны. За каждым зданием, каждой дорогой, каждым мостом стоит ваш профессионализм и ваш патриотизм, ведь только с большой любовью к родине можно так преображать целые регионы. Знайте, мы видим ваши достижения не только здесь, на чемпионате, но и в реальных проектах, которые уже сегодня меняют облик нашей страны. Благодарю команду чемпионата, экспертов и волонтёров – всех, кто трудился, чтобы сделать пребывание участников здесь максимально комфортным и запоминающимся, а соревнования интересными и объективными. И, конечно, я благодарю тех, без кого IV Международный строительный чемпионат не состоялся бы нашего соорганизатора, а также наших учредителей, чьи ресурсы, опыт и поддержка позволили чемпионату стать международной площадкой, где фактически формируется кадровый резерв отрасли», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

На площадке «Екатеринбург-Экспо» регион принял 747 финалистов и несколько десятков тысяч гостей чемпионата, наблюдавших за соревнованиями. 248 участников стали обладателями призовых мест. Среди них 159 соревновались в Основной лиге, 47 – в Студенческой, 30 – в Школьной, а 12 – в номинациях для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В число призеров IV Международного строительного чемпионата президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Самарской области вошли:

Итоги основной лиги:

Командная номинация «Водители и машинисты дорожно-строительной техники»

3 место – Михаил Идрисов, машинист Бульдозера Гсп-6

Командная номинация «Монтаж стальных и железобетонных конструкций»

3 место – Владимир Новиков, главный эксперт, команда ООО «ГазЭнергоСтрой»

Номинация «Электромонтаж вторичной коммутации»

2 место – Артём Некрасов, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 6 разряд ООО «ГЭС-Строй»

Учредителями Международного строительного чемпионата в 2024 году выступали Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», публичное акционерное общество «Газпром», открытое акционерное общество «Российские железные дороги», молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды». Организатором чемпионата является президентская платформа «Россия  страна возможностей», соорганизатором  Правительство Свердловской области.

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