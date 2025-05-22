Строительство станции метро «Театральная» в Самаре стало дороже на 700 млн рублей

Сейчас общая стоимость проекта оценивается в 19,1 млрд рублей, тогда как в 2021 году она составляла 18,4 млрд. Данные со ссылкой на отчет Правительства региона за 2004 год приводит портал СитиТрафик. Финансирование строительства осуществляется за счет федерального бюджета (10,4 млрд рублей) и областных средств (8,7 млрд рублей).
Завершение работ и открытие станции Театральная может состояться уже 2027 году.
19 мая 2025 года началась проходка правого перегонного тоннеля от улицы Полевой до станции «Театральная». Этот участок должен улучшить транспортную доступность центра Самары и разгрузить основные магистрали.
Ключевые этапы строительства Самарского метрополитена:
Планы на будущее:
К 2027 году должна быть сдана «Театральная», что позволит улучшить транспортное сообщение в центре Самары. В перспективе обсуждается продление линии до Железнодорожного вокзала и новых жилых районов, пишет ГТРК-Самара.