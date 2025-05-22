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Строительство станции метро «Театральная» в Самаре стало дороже на 700 млн рублей

22 мая 2025 12:28
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Строительство станции метро «Театральная» в Самаре стало дороже на 700 млн рублей

Сейчас общая стоимость проекта оценивается в 19,1 млрд рублей, тогда как в 2021 году она составляла 18,4 млрд. Данные со ссылкой на отчет Правительства региона за 2004 год приводит портал СитиТрафик. Финансирование строительства осуществляется за счет федерального бюджета (10,4 млрд рублей) и областных средств (8,7 млрд рублей).

Завершение работ и открытие станции Театральная может состояться уже 2027 году.

19 мая 2025 года началась проходка правого перегонного тоннеля от улицы Полевой до станции «Театральная». Этот участок должен улучшить транспортную доступность центра Самары и разгрузить основные магистрали.

Ключевые этапы строительства Самарского метрополитена: 

  • 1987 год – открытие первой линии метро с четырьмя станциями: «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка», «Победа».
  • 1992 год – ввод станции «Советская», продление линии до центра города.
  • 1993 год – открытие станций «Спортивная» и «Гагаринская», пассажиропоток вырос до 120 тыс. человек в день.
  • 2002 год – запуск станции «Московская», строившейся 12 лет.
  • 2007 год – ввод «Российской».
  • 2015 год – открытие «Алабинской», которая увеличила длину линии до 11,6 км.
  • 2023 год – запуск второго вестибюля станции «Алабинская» с переходом.

Планы на будущее:

К 2027 году должна быть сдана «Театральная», что позволит улучшить транспортное сообщение в центре Самары. В перспективе обсуждается продление линии до Железнодорожного вокзала и новых жилых районов, пишет ГТРК-Самара. 

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