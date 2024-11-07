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Стоимость квадратного метра в новостройках Самары достигла 116 000 рублей

7 ноября 2024 10:59
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стоимость квадратного метра в новостройках Самары достигла 116 000 рублей

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в октябре относительно сентября цены на новостройки в миллионниках России незначительно выросли на фоне сокращающегося объема предложения.

В Самаре медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в октябре составила 116 000 р, за месяц она выросла на 2,7%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 6,2 млн рублей, а средняя площадь - 53 кв.м. Самара входит в тройку миллионников с самыми большими средними площадями строящихся квартир.

В среднем в октябре в крупнейших российских городах цена квадратного метра в новостройках составила 171 000 р/кв.м, а объем предложения сократился на 4%. При этом в 13 мегаполисах из 16 зафиксирован рост медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены увеличились в Уфе (+9,6%), Воронеже (+3,9%), Омске (+3,8%), Самаре (+2,7%) и Перми (+2,5%). В Ростове-на-Дону, Волгограде и Красноярске рост составил менее 0,5% и может считаться стагнационным. Городами, показавшими отрицательную ценовую динамику, стали Санкт-Петербург (-0,9%), Нижний Новгород (-0,6%) и Краснодар (-0,1% - стагнационный показатель).

«В октябре мы увидели восстановление количества сделок с новостройками в большинстве российских мегаполисов. Однако сейчас для определения стоимости первичной недвижимости в городах-миллионниках стали важны и другие факторы, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Стоит отметить, что в последние месяцы стали заметны более динамичные изменения в структуре предложения в российских мегаполисах. Также девелоперы начали использовать новые подходы к ценообразованию, запуская новые специальные предложения для покупателей. Проще говоря, сейчас на итоговую цену объекта больше влияет не площадь квартиры и стоимость метра, а то, какую акцию, типа рассрочки, специальное предложение выберет покупатель. Поэтому вместе с небольшим ростом средней стоимости квадратных метров в новостройках в отдельных случаях могут заключаться сделки с более низким чеком, чем раньше».

В октябре миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра традиционно стали Москва (+1,4% до 365 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (-0,9% до 242 000 р/кв.м), Казань (+0,6% до 222 000 р/кв.м), Нижний Новгород (-0,6% до 189 000 р/кв.м) и Екатеринбург (+1,1% до 156 000 р/кв.м).

В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек сократилось на 4% относительно сентября. Средняя площадь квартир в новостройках, выставленных на продажу, за месяц уменьшилась на 1%. Городами с самыми большими средними площадями квартир в новостройках стали Красноярск (55,1 кв.м), Казань (53,8 кв.м), Самара (53 кв.м), Нижний Новгород (52,3 кв.м) и Новосибирск (49 кв.м).

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