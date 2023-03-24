Самарская сетевая компания готовит площадку для будущего строительства школы на территории «ЗиМа»

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«Самарская сетевая компания» начала реконструкцию схемы энергоснабжения в зоне будущего строительства средней школы на территории бывшего Завода им. Масленникова (ЗиМ).

Работы проводятся в рамках инвестиционной программы компании и по распоряжению министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Начатое переустройство схемы энергоснабжения на участке под будущую школу – часть проекта по созданию новой схемы энергоснабжения всей будущей комплексной жилой застройки данной территории.

Распределительные электрические сети завода «ЗиМ» были созданы в первой половине XX века. Они не только обветшали, но и расположены так, что затруднили бы строительство будущей школы, которая ориентировочно сможет принять до двух с половиной тысяч учащихся и стать крупнейшей в Самарской области. При этом необходимо сделать так, чтобы будущее строительство школы не помешало энергоснабжению уже существующих в этом районе абонентов: Поволжского государственного колледжа, здания медицинского центра «Наука» и других.

В этих целях АО «ССК» демонтирует старые кабельные сети и создаст новые. Всего будет проложено около 2,5 км кабельных линий разного уровня напряжения и установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 2000 кВА.

На сегодняшний день на площадке бывшего завода «ЗиМ» уже идут работы по прокладке траншей для прокладки кабельных линий и проводится укладка кабеля. Размер инвестиций АО «ССК» в подготовку площадки для будущей школы составит более 70 миллионов рублей. Начатые работы должны быть завершены до конца апреля 2023 года.

Работы проводятся в рамках инвестиционной программы компании и по распоряжению министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.