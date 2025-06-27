Самара входит в пятерку мегаполисов-лидеров по площади квартир в новостройках

88

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июне относительно мая в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке снизилась на 0,3%, что можно считать стагнирующим показателем, и составила 186 000 рублей. При этом в четырех из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены, в пяти стоимость метра в новостройках стагнирует, а в семи городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в июне выросло на 3,2% по сравнению с маем.

В июне в Самаре медианная цена квадратного метра в новостройках составила 127 000 рублей, что на 1,2% ниже, чем в мае. Это самый низкий показатель среди городов-миллионников. Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 10,3% за месяц. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,5 млн рублей, а средняя площадь — 57,5 кв. м, что является одним из самых высоких показателей среди миллионников.

«Несмотря на то, что стоимость квадрата в новостройках Самары самая низкая среди всех российских мегаполисов, полная стоимость квартиры здесь, в среднем, выше, чем в Краснодаре, Ростове–на-Дону, Воронеже и Волгограде, — отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Это говорит о том, что в Самаре в среднем реализуются лоты большей площади. При этом год назад квартиры, выставленные на продажу, были больше в среднем еще на 1 кв.м».

В июне миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (434 000 руб/кв.м), Санкт-Петербург (274 000 руб/кв.м), Казань (244 000 р/кв.м), Нижний Новгород (191 000 руб/кв.м) и Новосибирск (171 000 руб/кв.м).