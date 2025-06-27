Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты "РКС-Самара" обновили сразу четыре задвижки на станции подкачки в Куйбышевсокм районе
Специалисты "РКС-Самара" обновили сразу четыре задвижки на станции подкачки в Куйбышевсокм районе
11% самарцев приходилось в последнее время заказывать себе обед с доставкой на работу
11% самарцев приходилось в последнее время заказывать себе обед с доставкой на работу
3 из 10 компаний в Самаре планируют повысить оклады своим сотрудникам в ближайшее время
3 из 10 компаний в Самаре планируют повысить оклады своим сотрудникам в ближайшее время
Между Самарой и Тольятти 3 июля изменят расписание электричек
Между Самарой и Тольятти 3 июля изменят расписание электричек
Беспилотники пытались атаковать завод в Новокуйбышевске
Беспилотники пытались атаковать завод в Новокуйбышевске
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
Самара входит в пятерку мегаполисов-лидеров по площади квартир в новостройках
Самара входит в пятерку мегаполисов-лидеров по площади квартир в новостройках
В ЛОР-отделении Клиник СамГМУ оказывают высокотехнологичную помощь жителям всех регионов России
В ЛОР-отделении Клиник СамГМУ оказывают высокотехнологичную помощь жителям всех регионов России
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.21
0.01
EUR 91.66
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Самара входит в пятерку мегаполисов-лидеров по площади квартир в новостройках

27 июня 2025 10:18
88
Самара входит в пятерку мегаполисов-лидеров по площади квартир в новостройках

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июне относительно мая в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке снизилась на 0,3%, что можно считать стагнирующим показателем, и составила 186 000 рублей. При этом в четырех из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены, в пяти стоимость метра в новостройках стагнирует, а в семи городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в июне выросло на 3,2% по сравнению с маем.

В июне в Самаре медианная цена квадратного метра в новостройках составила 127 000 рублей, что на 1,2% ниже, чем в мае. Это самый низкий показатель среди городов-миллионников. Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 10,3% за месяц. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,5 млн рублей, а средняя площадь — 57,5 кв. м, что является одним из самых высоких показателей среди миллионников.

«Несмотря на то, что стоимость квадрата в новостройках Самары самая низкая среди всех российских мегаполисов, полная стоимость квартиры здесь, в среднем, выше, чем в Краснодаре, Ростове–на-Дону, Воронеже и Волгограде, — отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Это говорит о том, что в Самаре в среднем реализуются лоты большей площади. При этом год назад квартиры, выставленные на продажу, были больше в среднем еще на 1 кв.м».

В июне миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (434 000 руб/кв.м), Санкт-Петербург (274 000 руб/кв.м), Казань (244 000 р/кв.м), Нижний Новгород (191 000 руб/кв.м) и Новосибирск (171 000 руб/кв.м).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
27 июня 2025  10:30
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
114
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
26 июня 2025  13:26
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
349
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
462
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
572
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
406
Весь список