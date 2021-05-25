С начала года ФБУ «РосСтройКонтроль» осуществляет строительный контроль на 149 объектах в ПФО

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Инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль» ежедневно проводят строительный контроль при строительстве, реконструкции объектов высокой социальной значимости. В 2021 году строительный контроль осуществляется в 14 регионах Приволжского федерального округа.

ФБУ «РосСтройКонтроль» при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проводит строительный контроль при строительстве, реконструкции социально значимых объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств федерального бюджета. Подконтрольные объекты включены в следующие федеральные программы: «Стимул», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Жилье», «Байкал», индивидуальная программа социально-экономического развития регионов, а также контролируется строительство внепрограммных объектов. Объектами строительного контроля являются жилые дома, детские сады, школы, медицинские учреждения, набережные и парки, сети инженерно-технического обеспечения, очистные сооружения и автомобильные дороги. В Приволжском федеральном округе с начала 2021 года подконтрольными объектами стали 3 медицинских учреждения, 4 школы, 6 детских садов, 1 набережная и 3 объекта благоустройства, 112 объектов инженерной инфраструктуры (сети инженерно-технического обеспечения, водозаборные узлы, очистные сооружения) и 20 автомобильных дорог.

«Мы в своей деятельности руководствуемся федеральным законодательством с учетом особенностей законодательства субъектов Российской Федерации. Порядок проведения проверок закреплен Регламентом, которым установлены единые формы отчетов, актов и предписаний, инструкцией по фотофиксации нарушений. Мы работаем на результат и минимизируем процент невыполнения, просрочки или некачественного выполнения строящихся объектов по всей стране. Например, в Приволжском федеральном округе по федеральному проекту «Стимул» мы контролируем 45 объектов, по проекту «Чистая вода» строительный контроль проводится при строительстве 51 объекта, по «Оздоровлению Волги» – при строительстве 34 объектов, по программе «Непрограммные объекты» – при строительстве 9 объектов, по индивидуальной программе социально-экономического развития регионов строительный контроль проводится при строительстве 10 объектов, отдельно проводится строительный контроль на четырех внепрограммных объектах», – сообщил генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» В.Щербинин.

Он также уточнил, что в задачи инспекторов, задействованных непосредственно при проведении строительного контроля, входит освидетельствование работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также выявление нарушений при производстве строительно-монтажных работ с составлением двухсторонних актов проверок и предписаний, а также доведением до участников строительства результатов проверки. Своевременный контроль устранения нарушений и приведение в соответствие с нормативной и проектной документациями.

«Мы стремимся обеспечить системность и максимальную прозрачность при проведении контрольных мероприятий. А благодаря оперативной работе инспекторов на объектах, нам за два года работы удалось создать централизованный эталон строительного контроля. Например, в июне в Нижегородской области по федеральному проекту «Стимул» планируется завершение строительства здания детского дошкольного учреждения на 320 мест в жилом комплексе и будет завершено строительство школы на 550 мест в Богородском районе. А в прошлом 2020 году в Приволжском федеральном округе было введено в эксплуатацию 75 объектов», – дополнил В.Щербинин.

С начала 2021 года строительный контроль на территории Приволжского федерального округа проводится в республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашская, Удмуртская и Татарстан; Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях; Пермском крае.