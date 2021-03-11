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Ремонт дороги Тольятти – Ташелка в 2021 году продолжается

11 марта 2021 11:20
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Ремонт дороги Тольятти – Ташелка в 2021 году продолжается

В 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, капитально отремонтируют еще два участка дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Тольятти – Ташелка. Дорожные работы продолжатся на участках км 10+120 – км 14+000 и км 23+000 – км 26+000. Также в рамках ремонтных работ в нормативное состояние приведут два моста в составе автодороги: мост через суходол на км 10+987 и мост через овраг Волосяной на км 23+415. 

Стоимость планируемых работ по контракту составляет около 498 млн. рублей. Срок завершения работ – 1 октября 2021 года.

Строительно-монтажные работы на мостах начались уже в январе текущего года. Согласно проекту, работы выполняются в 2 этапа, с  поочерёдным закрытием движения по оси моста.

«На данный момент сняли старый асфальт, старый бетон, заменили крайние балки. Демонтировали старые перильные и  барьерные ограждения, забетонировали новые межбалочные швы, уложили выравнивающий слой бетона. Произвели оклеечную гидроизоляцию моста и готовимся к бетонированию защитного слоя. Закончить работы планируем в мае этого года. Сложные погодные условия процесс немного затягивают, но на качество работ не влияют. Сооружаем технологические укрытия, необходимую температуру поддерживаем теплогенераторами, рабочий процесс продолжается. Все виды работ контролируются, все технологии соблюдаются», - проинформировал Владислав Бондаренко, прораб подрядной организации.

В ближайшее время подрядная организация приступит к  подготовительным работам на участках автодороги. Верхний слой асфальтобетонного покрытия срежут методом холодного фрезерования на среднюю толщину 3 см, разберут существующие элементы обустройства дороги и демонтируют дорожные знаки и барьерные ограждения. Далее, по проекту капитального ремонта автодороги последуют земляные работы по разработке грунта, транспортировке, нарезке уступов, уплотнению и укреплению дорожного основания.

Проектом капитального ремонта предусмотрено на участках уширения  устройство двухслойного щебеночного основания, толщиной 30 см, для усиления - укладка трещинопрерывающей прослойки из геоматериала. Нижний слой дорожного покрытия будет выполнен из крупнозернистого плотного асфальтобетона типа АМI толщиной 8 см, верхний слой из щебеночномастичной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Разметку нанесут термопластиком. Все работы будут выполнены по новому ГОСТу.

Дорога соединяет несколько населенных пунктов Ставропольского района между собой, а также выполняет функцию маятниковой  миграции населения к одному из центров Самарско-Тольяттинской агломерации – Тольятти.

Напомним, в 2020 году отремонтировали 11,2 км автомобильной дороги Тольятти-Ташелка. 

В Самарской области нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важной составляющей стратегии лидерства нашего региона.

В 2021 году в регионе в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 73 дорожных объекта общей протяженностью 308,5 км, из них 30 улиц - в Самаре, 13 - в Тольятти. На эти цели выделят более 12 млрд рублей.

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