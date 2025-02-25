Проект строительства небоскребов в Самаре вынесли на повторное обсуждение

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В Самаре пройдут повторные общественные обсуждения по проекту застройки небоскребами четырех участков на Московском шоссе. ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27" не оставляет попыток получить согласование на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, пишет Волга Ньюс.

Площадка общей площадью 41,8 тыс. кв. м входит в границы территории бывшего ГПЗ-4 и находится рядом с МФЦ. Некоторое время она принадлежала немецкому ритейлеру Selgros - он планировал строительство торгового центра. Затем компания продала участки ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27", входящему в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Девелопер владеет большей частью территории ГПЗ-4 и уже анонсировал строительство небоскребов в самом центре.

Застройщик ранее выносил проект застройки этих четырех участков на общественные слушания, попросив горожан согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство зданий высотой до 250 метров (75 этажей). Слушания прошли в ноябре-декабре прошлого года и стали провальными для компании.

В мэрию тогда поступило 528 отзывов, 490 из которых в поддержку проекта, но выглядели они весьма формально: "Положительное мнение". При этом мнения не были учтены, так как оставившие их люди не проживают в этом районе.

Противники же проекта привели массу аргументов, большинство из которых сводилось к тому, что строительство небоскребов спровоцирует транспортный коллапс в этом районе и существенно увеличит нагрузку на социальные объекты.

Многие противники проекта высказали предложение о том, что планы по застройке территории ГПЗ-4 необходимо обсудить на градостроительном совете при губернаторе. Среди них - архитектор, урбанист Ирина Фишман, которая является советником губернатора Вячеслава Федорищева.

"Это знаковая для города территория с памятниками промышленной архитектуры. Проект предлагает очень примитивную застройку безликими квадратными метрами, не предусматривая ни уплотнения УДС (между перекрестками сейчас около 1,5 км - это бывший завод, огромный квартал), ни обеспечения социальной инфраструктурой. Такие проекты нужно обсуждать на градсовете при губернаторе!" - написала она.

В итоге мэрия Самары не согласовала отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Судя по всему, застройщик не готов скорректировать проект и вынес на новое обсуждение те же вопросы.

Прием мнений проходит с 22 февраля по 1 марта.