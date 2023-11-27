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По итогам аукциона ДОМ.РФ в Самаре построят более 50 тыс. кв. м жилья

27 ноября 2023 12:56
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По итогам аукциона ДОМ.РФ в Самаре построят более 50 тыс. кв. м жилья

Подведены итоги аукциона ДОМ.РФ по участку площадью 12 га в Куйбышевском районе Самары. Договор комплексного развития территории (КРТ) будет заключён с компанией «Комплекс. Самара».

Инвестор арендует участок и в течение девяти лет построит на нём не менее 56,2 тыс. кв. м жилья с соответствующей инфраструктурой. Лот реализован по начальной цене в размере 8,33 млн рублей.

Участок находится на ул. Утёвская в развивающемся Куйбышевском районе, на левом берегу р. Самара. Неподалёку строится современный жилой комплекс «Южный город». В 250 м протекает р. Подстепановка. До центра Самары — около 5 км. Рядом находятся две остановки общественного транспорта — «Строительная» и «Поворот на Южный город».

Помимо строительства жилья средней этажности, здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Застройку рекомендуется вести с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением «зелёного» стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года.

ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Самарской области. Так, в январе 2023 года был реализован имущественный комплекс вблизи стадиона «Солидарность Арена». Победитель аукциона предложил за лот 125,46 млн рублей при начальной цене 39,05 млн.

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