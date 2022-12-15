Первую очередь магистрали «Центральная» в Самаре построит «СамараТрансСтрой» за 8,6 млрд рублей

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В Самаре подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика для строительства первого этапа магистрали "Центральная". Победителем торгов признали ООО "СамараТрансСтрой". Информацию об этом разместили на сайте госзакупок, сообщает "КП-Самара".

На аукцион была подана всего одна заявка от "СамараТрансСтрой". Её признали соответствующей всем требованиям. Фирма обустроит участок магистрали от Ракитовского шоссе до обводной дороги Самары за 8,6 миллионов рублей.

Проект первого этапа "Центральной" включает строительство дороги и двух путепроводов. Один появится на пересечении Карла Маркса и железнодорожных путей в районе станции Дачная. Другой - на пересечении с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава. Срок выполнения работ - с 1 июня 2023 года по 1 ноября 2025 года.

Известно, что компания занималась реконструкцией Московского шоссе перед Чемпионатом мира - 2018. Также она построила путепровод на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии, пишет ПроГородСамара.