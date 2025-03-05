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Объем предложения готового жилья в Самаре увеличился в феврале

5 марта 2025 10:35
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объем предложения готового жилья в Самаре увеличился в феврале

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в феврале 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно, но дорожала. Квадратный метр готового жилья вырос в цене в среднем по миллионникам на 0,7% до 139 000 рублей.

В Самаре медианная стоимость квадратного метра готового жилья в феврале составила 116 000 рублей, за месяц она почти не изменилась, увеличившись на 0,4%. При этом количество доступных предложений выросло на 0,3%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в феврале составила 5,9 млн рублей, а средняя площадь лота в Самаре составляет 50,1 кв.м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра вторичной недвижимости за месяц среди миллионников стала Казань (+1,9% до 184 000 рублей), на втором месте — Воронеж (+1,5% до 105 000 рублей), на третьем — Челябинск (+1,3% до 98 000 рублей).

Почти в половине миллионников рост цен может считаться стагнационным (от 0,1 до 0,4%), снижение цен на вторичном рынке не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов. Объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц сократился на 0,6%.

«Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Повышение ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами. Сейчас рынок находится в ожидании дальнейших решений регулятора. Однако с начала 2025 года наблюдается тенденция к снижению средних ставок по вкладам в крупнейших банках. Вполне возможно, что в связи с этим некоторые вкладчики задумаются о вложении своих средств в недвижимость. Можно предположить, что это повысит интерес к покупке жилья на вторичном рынке в среднесрочной перспективе. Но сегодня мы не видим факторов, которые бы указывали на скорое изменение ситуации на рынке готового жилья».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+0,4% за месяц до 353 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (+1,2% до 212 000 руб./кв. м), Казань (+1,9% до 183 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (+0,1% до 137 000 руб./кв. м) и Екатеринбург (+1,2% до 122 000 руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются в Челябинске и Волгограде.

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