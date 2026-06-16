Минфин хочет уменьшить долю льготных госпрограмм в ипотеке до 25-30% к 2030 году

В Минфине планируют уменьшить долю госпрограмм в ипотечном кредитовании до 25-30% к 2030 году. Об этом рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков.

На начало текущего года на льготные программы приходилось порядка 90% всех выдач на новостройки, что, по мнению чиновника, свидетельствует о перекосе: массовая поддержка теряет адресность и в итоге снижает доступность жилья для людей.

Власти не планируют резко сворачивать субсидирование - переход к целевым показателям будет постепенным, пояснил он "Известиям". В июле будут объявлены новые параметры семейной ипотеки, а основным драйвером снижения доли господдержки должно стать уменьшение ключевой ставки, которое оживит рынок рыночных кредитов. В Минфине подчеркивают, что резких шагов для достижения целевых ориентиров не предусмотрено, и процесс будет плавным.