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«Клиника сердца» в Самаре не откроется, пока не прекратится уголовное преследование ее создателя

3 марта 2021 09:54
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Клиника сердца в Самаре не откроется, пока не прекратится уголовное преследование ее создателя

Эту позицию собственник компании «СМТ» Сергей Шатило подтвердил в интервью газете «Самарское обозрение».

Правоохранители преследуют г-на Шатило с 2016 года, когда он сам и ряд его подчиненных, вместе с чиновниками областного минздрава и сотрудниками компании «ДжиИ Хэлскеа», стали фигурантами скандального «картельного» дела об ограничении конкуренции в сфере поставок высокотехнологичного медоборудования.

Несколько лет назад Шатило начал в рамках государственно-частного партнерства строительство Клиники сердца, но с появлением уголовного дела проект заморозили. Затем появилось еще одно уголовное дело, возбужденное по трем эпизодам поставок в больницы региона медтехники без соответствующей регистрации. Приговора ни по одному делу пока нет, пишет СО ОНЛАЙН.

По словам бизнесмена, «Клиника сердца» на сегодня является объектом незавершенного строительства со степенью готовности около 90%. «Объект заморожен с 2016 года. Достроить ее возможно и нужно, от этого выиграют все. Ради этого я веду переговоры, детали которых разглашать пока не считаю возможным. Затраты на содержание здания, конечно, есть, точную сумму я сейчас не озвучу, так как не помню. Но это немало, 300 тысяч рублей в месяц стоит только охрана. Кроме того, там есть сантехник, электрик, которые обходят здание, смотрят, все ли там в порядке. Плюс затраты на „коммуналку“, — говорит Шатило. — Там стоит такое оборудование, которого в Самарской области ни у кого нет, например, МРТ. Это современный цифровой аппарат с очень большим набором опций во всем, что касается онкологии и кардиологии. Но пока продолжаются мои уголовные дела, „Клиника сердца“ не откроется».

По словам Шатило, у него были встречи с рядом инвесторов, но глобальных подвижек все еще нет. «Пока у меня арестовано все имущество, эти процессы с мертвой точки не сдвинутся. Я не собираюсь никому ни отдавать „Клинику сердца“, ни продавать задешево, как бы меня ни уговаривали. Меня все устраивает», — заявил «Самарскому обозрению» собственник «СМТ».

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