Итоги 2020: на востоке Самарской области благодаря нацпроекту обновлена дорога и капитально отремонтирован мост

278

В 2020 году в Кинель-Черкасском и Борском районах Самарской области отремонтировано 14 км на участке региональной автомобильной дороги «Отрадный – Богатое» – Борское и капитально отремонтирован мост через реку Сарбай, расположенный на трассе «Урал» – Муханово.

Дорожные работы осуществлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Почти 341 млн. рублей потребовалось, чтобы привести в нормативное состояние автодорогу и полностью перестроить мост.

Дорога связывает населенные пункты нескольких районов области между собой, а также имеет выход на опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Выполнены работы по устройству выравнивающего слоя дорожного полотна, уширению участков дороги, ремонту водопропускных труб, укреплению обочин. Установлено барьерное ограждение. Обустроена площадка для остановки общественного транспорта, заменен остановочный павильон в районе поселка Березняки. Нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки.

Кроме того, выполнен ремонт мостового перехода протяженностью 55 км через реку Кутулук, расположенный на 25 км автомобильной дороги «Отрадный – Богатое» - Борское.

Капитальный ремонт моста через реку Сарбай стартовал в декабре 2019 года. Общая протяженность объекта - 250 метров, в том числе моста - 56 метров. На время проведения работ для проезда автомобильного транспорта была построена объездная дорога.

В рамках капитального ремонта выполнено переустройство и увеличение балок пролетного строения моста с 6-ти до 8-ми, устройство выравнивающего бетонного слоя, гидроизоляции и защитного бетонного слоя, верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Также выполнены работы по устройству лестничных сходов, оборудованию объекта техническими средствами безопасности дорожного движения и нанесению разметки. Мост был введен в эксплуатацию досрочно, в конце июля 2020 года, по контракту планировалось до 1 октября, сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, что в 2020 году Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов нацпроекта, при этом большая часть контрактов была заключена в 2019 году. Задача заблаговременно провести торги и заключить контракты на объекты нацпроекта 2020 года была поставлена Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.