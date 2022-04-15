Две новые высотки появятся в Самаре на ул. Красноармейской у ТЦ «Гудок»

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Вчера, 14 апреля, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн встретился с жителями домов №№133 и 137 по ул. Красноармейской, возмущенных планами компании «Виктор и Ко» по строительству новых 20-этажных домов рядом с их сталинскими двухэтажками. В ходе встречи принято решение: застройщик предложит людям ряд компромиссных решений, начиная от благоустройства прилегающей территории и заканчивая шлагбаумом, ограничивающем парковку автомобилей в их дворе.

Напомним, что жители домов, примыкающих к ТЦ «Гудок», приходили на прием к Александру Хинштейну еще в конце февраля. Тогда люди принесли депутату коллективное обращение за подписью 33 человек.

«В сентябре 2021 года прошли публичные слушания по застройке двумя многоэтажными домами (20–25 этажей) маленьких площадок между ТЦ «Гудок» и нашими домами, где ранее планировалась зона отдыха с аллеей и часовней (на этом месте в прошлом веке было Всехсвятское кладбище). Проект застройки был поддержан, несмотря на то, что у нас, жителей, он вызывает большое возмущение. Главное – в зоне будущей застройки могут быть грунтовые воды, которые приведут к обрушению новых высотных домов. И конечно — надо решить вопрос с парковками и зелеными насаждениями, не говоря уже о нарушении архитектурного облика города. Александр Евсеевич, убедительно просим Вас оказать содействие в запрете на строительство «многоэтажных гробов» около наших домов, и возвращению первоначальных вариантов, ранее обещанных нам руководством ТЦ «Гудок» — обустройства сквера с часовней для отдыха жителей», — рассказали тогда парламентарию самарцы.

Выяснилось, что земельные участки, о которых идет речь, действительно находятся в собственности владельца ТЦ «Гудок», директора компании «Виктор и Ко» Виктора Суркова, однако, проект будущей застройки соответствует всем нормативам. Тогда Александр Хинштейн предложил организовать встречу жителей с застройщиком и представителями власти, чтобы совместно определить компромиссное решение.

На встречу пришло более 40 человек. В ходе напряженной двухчасовой беседы был найден ряд предварительных решений.

Застройщик продемонстрировал людям проект благоустройства прилегающей к их домам территории. Там будет создана прогулочная зона (бульвар) с освещением, зелёными насаждениями и даже сухим фонтаном. Кроме того, на территории прогулочной зоны появится мемориальный комплекс, посвященный знаменитым самарцам, похороненным на старинном Всесхсвятском кладбище. Среди них – знаменитый меценат Константин Головкин, мать легендарного Федора Шаляпина и писателя Алексея Толстого; академик Сергей Платонов.

Кроме того, Виктор Сурков пообещал людям сделать заграждения вдоль дороги и поставить шлагбаум, чтобы ограничить въезд автомобилей в жилые дворы.

На следующую встречу с жителями, которая пройдет в мае в общественной приемной Александра Хинштейна, застройщик принесет заключение экспертизы, которая подтвердит отсутствие угрозы для фундаментов соседних «сталинок» при новом высотном строительстве.

«Понятно, что любое новое строительство всегда вызывает у жителей негативную реакцию. Сегодня в ходе общения горожан, застройщиков и представителей власти нам удалось «растопить лёд» взаимного недоверия. Мы договорились о том, что инициативная группа жителей к началу мая подготовит перечень своих пожеланий: каких бы компенсаций от застройщика они хотели. Очень надеюсь, что бизнесмены большинство этих вопросов сумеют решить. Главное — ограничить проезд строительной техники и транспорта от нового жилого комплекса непосредственно в сторону жилых домов; обустроить прилегающую территорию, решить вопрос с парковкой. Я всегда выступаю за то, чтобы искать компромисс и выстраивать диалог между властью, бизнесменами и горожанами», — прокомментировал Александр Хинштейн.