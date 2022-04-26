Юрий Тапилин: «Чтобы отменили маски в общественном транспорте, их нужно носить сейчас»

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Использование средств индивидуальной защиты во время поездок в общественном транспорте по-прежнему актуально: требование о ношении масок пока не отменено, несмотря на некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

При нарушении, зафиксированном впервые, в отношении того или иного гражданина протокол составляется по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Штраф может достигать 30 тысяч рублей. В случае рецидива штрафные санкции более жесткие: предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. Решение принимается судом.



Проверками охватываются все городские маршруты, в том числе автобусные, трамвайные и троллейбусные, а также метрополитен. Только за прошлую неделю оформлено 29 административных материалов в отношении нарушителей, а за весь период с сентября 2020 года – 1 969 протоколов, в том числе в 2022 году – 990 протоколов.