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Самарцам рассказали, как разблокировать социальные карты

2 ноября 2021 11:23
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Самарцам рассказали, как разблокировать социальные карты

Владельцы заблокированных социальных карт могут разморозить свои проездные. Представители Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области напомнили, куда необходимо обращаться гражданам старше 65 лет, попавшим в эту ситуацию.

— Карту разблокируют только на основании данных о перенесенном заболевании или полной вакцинации. Если эта информация есть в базе данных больницы, то гражданину уже присвоили QR-код. Но, чтобы распечатать его, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. А сертификат о вакцинации можно получить в медучреждении по месту прикрепления, — пояснили в Минсоцдеме.

Социальные карты граждан старше 65 лет начали блокировать с середины октября 2021 года. Региональные власти пошли на такую меру, чтобы побудить пенсионеров делать прививку от коронавируса. Ведь заболеваемость продолжает расти.

Представители Минсоцдема рассказали, как работает механизм заморозки социальной карты. Специалисты ведомства 20-го числа каждого месяца направляют в Министерство здравоохранения Самарской области реестр держателей социальных карт, возраст которых на 1-е число следующего месяца будет составлять 65 лет и старше, содержащий следующие сведения: номер социальной карты, номер чипа социальной карты, фамилию, имя, отчество и дату рождения держателя, пишет 63.ру.

Минздрав не позднее 23-го числа каждого месяца с учетом полученных от Минсоцдемографии сведений формирует списки, содержащие информацию о номере социальной карты и номере чипа социальной карты, для приостановления действия социальных карт (для граждан, не прошедших вакцинацию и не имеющих противопоказания от вакцинации).

Минсоцдемографии не позднее 26-го числа каждого месяца направляет ООО «Объединенная транспортная карта» полученные от Минздрава списки, содержащие номера социальных карт и номера чипов социальных карт, для приостановления действия социальных карт с 1-го числа следующего месяца.

Блокировка проездных вызвала широкий общественный резонанс. И, чтобы успокоить местных жителей, Минсоцдем рассказал, как проходит процедура разблокировки.

— Чиновники ежедневно принимают от Минздрава списки соцкарт. В них есть не только номера чипов, но и информация об отсутствии прививки или перенесенного заболевания у владельца проездного. Соответственно, если гражданин вакцинировался или переболел, то новые данные передают в ООО «Объединенная транспортная карта». После этого соцкарту размораживают, — пояснили в ведомстве.

Между тем власти пошли на ужесточение ограничительных мер: продлили дистанционку в школах, увеличили требование по количеству вакцинированных на предприятиях, ввели локдаун. Более того, в ближайшее время в регион должны будут прибыть специалисты Министерства здравоохранения России.

Теги: Городской транспорт Коронавирус

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