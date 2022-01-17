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22 и 23 января впервые в Тольятти пройдет акция «ЗДОРОВЫЙ ДОМ – ЗДОРОВЫЙ ДВОР».



В эти дни стационарные пункты вакцинации будут работать в помещениях ТОС с 9 до 17 часов. Всего будет открыто шесть пунктов вакцинации – по два в каждом районе города.



Выбрав удобное для себя время, вы можете: пройти первый этап вакцинации, ревакцинироваться и сделать прививку от гриппа.



В дни проведения акции на дворовых территориях будут организованы семейные спортивные праздники с вручением памятных сувениров!

Фото: оперштаб СО