В Самарской области надо усилить ограничения и нарастить «ковидный» коечный фонд

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Самарская область попала в перечень из 13 регионов, в которых рекомендовано наращивать количество коек для больных коронавирусом и ужесточать ограничения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко 26 октября.

«В целом доля свободного коечного фонда составляет 12%, но есть регионы, я хотел бы отметить, где количество коек необходимо наращивать и вводить более интенсивные меры по ограничениям. Это такие субъекты, как Удмуртская республика, Смоленская область, Чукотский автономный округ, Ульяновская область, Саратовская область, Республика Марий Эл, Омская область, Рязанская область, Приморский край, Республика Адыгея, Владимирская область, Чувашская республика, Самарская область.

Поэтому действия регионов, как вы уже отметили, по поручению президента по введению ограничительных мероприятий, является крайне важным», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, сейчас в регионах развёрнуто 292 тысячи коек, это на 6% больше, чем неделей ранее, и более 65% перепрофилированных коек оснащены кислородом.

В Самарской области уже более 40% медицинских учреждений отдано под борьбу с инфекцией.

Неделю назад губерния попала в 17 регионов, где складывается наиболее неблагополучная ситуация с COVID-19, сообщает Обозрение.