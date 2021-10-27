В Самарской области надо усилить ограничения и нарастить «ковидный» коечный фонд

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсменка из Жигулевска Елена Голодяева завоевала золотую медаль.
В Будапеште завершилось первенство мира среди юниоров по гиревому спорту
Активисты партии продолжат оказывать помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.
«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.55
-0.58
EUR 80.7
-1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области надо усилить ограничения и нарастить «ковидный» коечный фонд

27 октября 2021 10:25
205
В Самарской области надо усилить ограничения и нарастить «ковидный» коечный фонд

Самарская область попала в перечень из 13 регионов, в которых рекомендовано наращивать количество коек для больных коронавирусом и ужесточать ограничения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко 26 октября.

«В целом доля свободного коечного фонда составляет 12%, но есть регионы, я хотел бы отметить, где количество коек необходимо наращивать и вводить более интенсивные меры по ограничениям. Это такие субъекты, как Удмуртская республика, Смоленская область, Чукотский автономный округ, Ульяновская область, Саратовская область, Республика Марий Эл, Омская область, Рязанская область, Приморский край, Республика Адыгея, Владимирская область, Чувашская республика, Самарская область.

Поэтому действия регионов, как вы уже отметили, по поручению президента по введению ограничительных мероприятий, является крайне важным», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, сейчас в регионах развёрнуто 292 тысячи коек, это на 6% больше, чем неделей ранее, и более 65% перепрофилированных коек оснащены кислородом.

В Самарской области уже более 40% медицинских учреждений отдано под борьбу с инфекцией.

Неделю назад губерния попала в 17 регионов, где складывается наиболее неблагополучная ситуация с COVID-19, сообщает Обозрение.

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 октября 2021, 12:58
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 30 пациентов умерли и 766 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
248
Самарцев просят: не приобретайте поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19!
27 октября 2021, 11:54
Самарцев просят: не приобретайте поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19!
Соблюдайте профилактические меры по защите от коронавирусной инфекции. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
166
Бизнесу в Самарской области пригрозили проверками
27 октября 2021, 10:57
Бизнесу в Самарской области пригрозили проверками
Власти планируют утвердить норму, по которой не менее 30% ассортимента должно относиться к перечню товаров первой необходимости. Экономика
208
В центре внимания
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 октября 2021  12:58
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
239
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
27 октября 2021  10:34
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
194
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
27 октября 2021  10:17
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
307
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
27 октября 2021  10:00
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
193
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
481
Весь список