В Самарской области коронавирусом за неделю заболели 816 человек

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По данным оперштаба страны, с 22 по 28 января 2024 года в регионе умер 1 пациент.

За неделю с 22 по 28 января 2024 года в РФ выявлено 24 288 новых случаев коронавируса, 816 — в Самарской области.

В России госпитализировано за этот период 2 924 человека, 55 – в Самарской области.

Умерли за это время 111 жителей России, из них 1 — в Самарской области.

Выздоровели за неделю с 22 по 28 января 2024 года в стране 26 366 человек, в регионе — 788 человек.

Показатель заболеваемости коронавирусом (на 100 тысяч населения) за прошедшую неделю в России снизился в сравнении с предыдущей на 4,1%, пишет СитиТраффик.