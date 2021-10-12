В Самарской больнице № 4 создано подразделение для оказания помощи пациентам с подозрением на инфекции

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В Самарской городской больнице № 4 в поликлиническом отделении на улице Мичурина, 125 создано новое подразделение для оказания помощи пациентам с ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

В подразделении будут работать 12 врачебно-сестринских бригад для оказания помощи на дому пациентам, прикреплённым к учреждению, с COVID-19 и подозрением на инфекцию, ОРВИ. Также в отделении будут оказывать помощь пациентам с признаками простуды в случае их обращения. Специалисты напоминают, что при появлении признаков ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать медработников по телефону поликлиники.

Пациенты с хроническими заболеваниями неинфекционного профиля для диспансерного наблюдения при необходимости смогут обращаться в другое подразделение больницы по адресу: улица Челюскинцев, 1 (телефоны 975-31-04, 975-31-02) и по адресу: Карла Маркса, 167 (телефоны 312-48-99, 312-48-96, 312-48-95).

Диагностические исследования будут проводиться по адресу: Карла Маркса, 169 (Центр-здоровья, телефон 312-50-51). Это позволит разделить потоки здоровых и болеющих, сосредоточив их в разных зданиях.

Круглосуточный пункт вакцинации будет перемещен в здание поликлиники по адресу: улица Челюскинцев, 1, каб. 112, тел. 975-30-70 - с 13 октября.

Фото из открытых источников