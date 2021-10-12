В Самарской больнице № 4 создано подразделение для оказания помощи пациентам с подозрением на инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров подчеркнул, что и Сергей Федотов и Андрей Гадалин уже освобождены от исполнения своих профессиональных обязанностей.
Дмитрий Азаров заявил об отставке главы Жигулёвска и директора «СамРЭК» из-за срыва отопительного сезона
"Данная статья содержала недостоверную информацию".
Британская газета Daily Express извинилась за статью о "краже РФ формулы вакцины от коронавируса"
Глава региона пояснил, что в муниципальных образованиях сегодня разная эпидемиологическая ситуация. Есть населенные пункты, где практически нет заболевших.
Дмитрий Азаров рассказал, почему не во всех муниципалитетах перешли на дистанционное обучение
В случае чрезвычайной ситуации самарцев будут оповещать звонницы всех православных церквей
Людей возраста 65+ будут просить давать письменный отказ от вакцинации, с указанием того, кто посоветовал им сделать такой выбор «не в пользу жизни».
Дмитрий Азаров призвал не спекулировать на теме коронавируса и не отговаривать людей от вакцинации
До вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области.
Врио главы Ярославской области назначен Михаил Евраев
Ключевыми вопросами обсуждения стали планы развития дорожно-транспортной сети в регионе.
Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства
Указ вступает в силу со дня его подписания
Путин назначил Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.88
0.24
EUR 83.09
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне #ТолстойLIVE
В Самаре прошел юбилейный Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Дмитрий Азаров поставил задачу провести в ноябре месячник по безопасности дорожного движения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской больнице № 4 создано подразделение для оказания помощи пациентам с подозрением на инфекции

12 октября 2021 17:34
348
В подразделении будут работать 12 врачебно-сестринских бригад для оказания помощи на дому пациентам, прикреплённым к учреждению, с COVID-19 и подозрением на инфекцию, ОРВИ.

В Самарской городской больнице № 4 в поликлиническом отделении на улице Мичурина, 125 создано новое подразделение для оказания помощи пациентам с ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. 

В подразделении будут работать 12 врачебно-сестринских бригад для оказания помощи на дому пациентам, прикреплённым к учреждению, с COVID-19 и подозрением на инфекцию, ОРВИ. Также в отделении будут оказывать помощь пациентам с признаками простуды в случае их обращения. Специалисты напоминают, что при появлении признаков ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать медработников по телефону поликлиники. 

Пациенты с хроническими заболеваниями неинфекционного профиля для диспансерного наблюдения при необходимости смогут обращаться в другое подразделение больницы по адресу: улица Челюскинцев, 1 (телефоны 975-31-04, 975-31-02) и по адресу: Карла Маркса, 167 (телефоны 312-48-99, 312-48-96, 312-48-95). 

Диагностические исследования будут проводиться по адресу: Карла Маркса, 169 (Центр-здоровья, телефон 312-50-51).  Это позволит разделить потоки здоровых и болеющих, сосредоточив их в разных зданиях. 

Круглосуточный пункт вакцинации   будет перемещен в здание поликлиники по адресу: улица Челюскинцев, 1, каб. 112, тел. 975-30-70 - с 13 октября.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации
11 октября 2021, 13:56
В России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации
Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
541
Происхождение коронавируса снова будут расследовать
27 сентября 2021, 09:12
Происхождение коронавируса снова будут расследовать
Новой группе исследователей предстоит выяснить, появился ли вирус в лаборатории. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
777
В России не зафиксировали развитие штаммов коронавируса опаснее, чем "дельта"
26 сентября 2021, 13:46
В России не зафиксировали развитие штаммов коронавируса опаснее, чем "дельта"
От этого штамма в мире образуются новые ветви COVID-19/ Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1141
В центре внимания
Ключевыми вопросами обсуждения стали планы развития дорожно-транспортной сети в регионе.
12 октября 2021  20:12
Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства
159
в Самарской области снова стартовали проверки организации горячего питания школьников
12 октября 2021  13:59
В Самарской области снова стартовали проверки организации горячего питания школьников
325
Экономика Самарской области достигла допандемийного уровня по ряду показателей
12 октября 2021  13:40
Экономика Самарской области достигла допандемийного уровня по ряду показателей
290
Очередной скачок: за сутки в Самарской области выявили 726 новых случаев коронавируса
12 октября 2021  13:27
Очередной скачок: за сутки в Самарской области выявили 726 новых случаев коронавируса
367
Алексей Софронов: Основная проблема фуд-кортов - это большое скопление посетителей, которыми сложно управлять
12 октября 2021  12:53
Алексей Софронов: Основная проблема фуд-кортов - это большое скопление посетителей, которыми сложно управлять
545
Весь список