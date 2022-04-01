В Самаре продолжается дезинфекция мест общего пользования в МКД

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В Самаре одной из актуальных профилактических мер, позволяющих сократить цепочку заражений COVID-19, является санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах проводят управляющие компании, ТСЖ, ТСН или ЖСК. Представители обслуживающих организаций обязаны обрабатывать контактные поверхности: поручни, перила, дверные ручки, почтовые ящики, кнопки домофона и лифта. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии). В работе используются препараты, одобренные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных.

Свидетельством качественного выполнения работ служит акт, который по согласованию с жителями подписывает старший по дому или член совета многоквартирного дома.

В Самарском районе 24 управляющих организации. Со стороны Администрации Самарского района за их деятельностью установлен контроль.

Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

В утренние часы 1 апреля одна из управляющих компаний, обслуживающая 28 домов в Самарском районе, организовала работы по дезинфекции мест общего пользования в доме №35 по улице Максима Горького и в доме №4 по улице Комсомольской.

С наступлением весенне-летнего периода, при положительной температуре воздуха, управляющие организации по просьбе жителей могут проводить дезинфекцию объектов на детских и спортивных площадках, а также скамеек у подъездов жилых домов.

Дезинфекция мест общего пользования организована во всех районах города. Для проведения данных работ жителям необходимо обращаться в управляющую организацию, обслуживающую конкретный многоквартирный дом.

Фото: администрация Самары